Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son günlerde ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'a sevindirici haber Londra'dan geldi. Siyah-beyazlıların sezon başında bir yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny, performansıyla bu sezon en başarılı isimler arasında yer almıştı. Koronavirüs salgını öncesinde harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda da bulundurmak için girişimde bulunmuş ancak Arsenal'den olumsuz cevap almıştı. Salgın sonrası bütün dünyada değişen spor ekonomisi sebebiyle Londra ekibi, Beşiktaş'a yeniden haber gönderdi.

> Kiralama bedeli yok

Satın alma opsiyonu 18 milyon avro olan Mısırlı futbolcunun bonservisini şu anda hiçbir kulübün karşılaması mümkün olmadığı için Beşiktaş'a bir şans doğmuş oldu. Arsenal'in idarecileri, kadroda düşünülmeyen ve teklif de alamayan Elneny'nin elde kalması durumunda ekstra maddi kayıp yaşamak istemediği için Beşiktaş'la yeniden masaya oturma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede siyah-beyazlı yöneticiler, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon için de kiralama bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Gyasi imzaladı!

Gana basınında Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası yer aldı. Siyah-beyazlıların Bulgaristan ekibi CSKA Sofia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiaya göre 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile iki yıl için ön protokol imzaladı.