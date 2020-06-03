Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Sivasspor’un iki yıldızı için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de 3. Lig’de oynayan Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya geldi. 21 yaşındaki sol açığın talibi çok. Ekonomik olarak sıkıntıda olan kulüpler, koronavirüsün de etkisiyle transfer rotasını yerli pazarına çevirdi. Yeni rekabetin adı Kerem Aktürkoğlu. Emre Belözoğlu, 3. Lig’de mücadele eden Erzincanspor’un 21 yaşındaki sol açığının ailesiyle görüştü. Galatasaray ise oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Süper Lig’in iki devini peşinden koşturan Kerem için Almanya’dan Hannover ile ABD’den New York’un da girişimleri bulunuyor. Bu kadar talibi olan 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu’nun daha önce adının duyulmamış olmasının sebebi de ilginç.



> Bedavaya gelebilir

Kariyerine Gölcükspor’da başlayan Kerem, 2014’te Başakşehir altyapısına transfer oldu. 2016’da Bodrumspor’a kiralanan genç forvet, geri dönüşünde Başakşehir’in pilot takımı Erokspor’a gönderildi. Ancak maddi şartlarda yaşanan anlaşmazlık sonrası kadro dışı bırakıldı. 2018’de Karacabey’e giden Kerem, bu sezona ise Erzincan’da başladı ve 28 maçta 17 gollük performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig takımlarının daha önce yüksek yetiştirme bedeli sebebiyle uzak durduğu Kerem, üç yıl alt liglerde oynadığı için bu yükten kurtulunca kıymete bindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu ekstra bir ödeme olmadan transfer edilebilecek.



Mehmet Ekici kalacak gibi

Fenerbahçe sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği Mehmet Ekici’yle yeniden masaya oturacak. Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon avro alan Ekici’nin 1 milyon avroluk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.



Mevlüt geri döndü

Riva kampına devam eden Fenerbahçe’ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra’da çalışan Mevlüt Erdinç de Riva kampına dâhil oldu.



Bir yıldız adayı

Yurt dışından talipleri olmasına rağmen kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen Kerem Aktürkoğlu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Hocaları, kabiliyetleri kadar karakterini de övdükleri genç oyuncunun geleceğinin çok parlak olduğunu ifade ediyor.