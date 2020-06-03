Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi doğum günü olan futbolcu Papiss Demba Cisse için pastalı kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanı 3 takım halinde gerçekleştirilen turnuvayla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Alanyaspor’da Başakşehir mesaisi sürüyor
03.06.2020 - 20:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Alanyaspor,Başakşehir,mesai,
708726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/708726.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:45
Göztepe - Trabzonspor
12.06.2020 21:45
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 19:15
Başakşehir - Alanyaspor
13.06.2020 21:45
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:45
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
14.06.2020 19:15
Gençlerbirliği - Konyaspor
14.06.2020 21:45
Rizespor - Galatasaray
14.06.2020 21:45
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
15.06.2020 21:45
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
20.03.2020 19:00
Altay - Akhisarspor
20.03.2020 19:00
Istanbulspor - Hatayspor
21.03.2020 14:00
Keçiörengücü - Bursaspor
21.03.2020 14:00
Giresunspor - Adanaspor
21.03.2020 16:30
Erzurumspor - Eskişehirspor
21.03.2020 19:00
Boluspor - Altinordu
22.03.2020 14:00
ümraniyespor - Karagümrük
22.03.2020 16:30
Adana Demirspor - Osmanlispor
22.03.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor