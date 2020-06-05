Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından bir sene menedilmeleri üzerine dün bir basın toplantısı düzenledi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) kararının ‘yanlış bir değerlendirme’ olduğunu söyleyen Ağaoğlu “Bu iş CAS’tan döner” dedi. UEFA üst kurulunun UEFA’dan bağımsız olarak hareket eden bir kurum olduğunu belirten Ağaoğlu “Trabzonspor, 2019 bütçesi, gelir-gider dengesini sağlamış, aynı zamanda bugün itibarıyla kâr açıklamış bir kurum. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılan ve UEFA üst kurulunun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan bu cezanın bir an önce CAS’a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız” dedi.

> Geçen sene gittik

Ağaoğlu, itiraz için hazırlıklara başladıklarını ifade ederken “Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadığımız zaten herkesin malumu. Yine orada yapmış olduğumuz itirazlar ve vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkını elde etmiştik. Olayın CAS’a taşınacağı, hukuki süreç başlatıldığı için gerekçeli karar ve bu iki önemli madde nerede ne gibi hatalar yapıldığı noktasında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ancak bütün kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum ki; bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş karar çok kısa süre içerisinde CAS’tan geri dönecektir” dedi.

> Mücadele edeceğiz

“Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz” diyen Başkan Ağaoğlu “Bunun bilincindeyiz. Hiçbir ödülün, hiçbir başarının kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izlemiştir. Bu doğrultuda İsviçre’deki hukuk büromuzla birlikte hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne gidecektir” ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL DOĞAN:

Devler Ligi’ne biz gideceğiz

∂ Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, UEFA’nın kararının CAS’tan döneceğine inançlarının tam olduğunu söylerken “Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

AvUKAT Özkurt:

Ağustos ayında çözülür

∂ Spor hukukçusu Av. Emin Özkurt, “Ceza, Trabzonspor’un UEFA ile 20 Mayıs 2016’da yaptığı anlaşmanın şartlarını ihlal etmesine dayandırılmıştır. Özellikle de 2019 Finansal senesinin ve 2019 finansal tablolarındaki uyumsuzluk sebebiyle bu ceza verildi. Kararın CAS’ta değişmesi mümkün. Hızlandırılmış bir yargılama ile ağustosta nihai karar çıkar” dedi.

Umut ışığı Milan

UEFA’nın verdiği bir yıl men cezasıyla şoke olan Trabzonspor, konuyu CAS’a taşımak için kolları sıvadı. Finansal Fair Play ihlalinden ceza alıp da bunu CAS’tan döndüren tek takım İtalyan devi Milan olmuştu. UEFA, 2018’de Milan’ı FFP kurallarını ihlal ettiği için Avrupa kupalarından bir yıl menetmiş, İtalyan kulübü CAS’a yaptığı itiraz sonucu dosyanın yeniden incelenmesiyle Avrupa kupalarına katılmıştı. Ancak sonraki yılda denk bütçeyi tutturamayan Milan, men cezasından kurtulamamıştı.

Cezanın temeli 2016’ya dayanıyor

Trabzonspor’a bir sene Avrupa kupalarından men cezası vermesinin ardından UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun gerekçeli kararı da bordo-mavili kulübe ulaştı. 18 sayfadan oluşan gerekçeli karar hızla incelemeye alınırken bir taraftan da CAS’a itiraz için çalışmalar başlatıldı. Gerekçeli kararda eski başkan Muharrem Usta döneminde UEFA’ya verilen taahhütlere uyulmadığına dair tespitlerin olduğu ve bundan hareketle Trabzonspor’un ceza aldığı öğrenildi. Usta, UEFA’ya verdiği taahhütlerde yıllara sair olarak 85 milyon avro açık verdi, üç yıllık taahhütnamenin son yılında da 50 milyon avroya yakın açık oluşunca UEFA ceza kesti…