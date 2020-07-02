Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş‘a Fransız temsilcisi Guingamp’tan kiralık olarak transfer edilen ve takımdan ayrılan Portekizli Pedro Rebocho, ülkesinin basınında İstanbul macerasını anlattı. Beşiktaş günlerini genel olarak “acı tatlı” olarak nitelendiren Portekizli futbolcu “İstanbul, stat, taraftarlar… Her şey çok güzeldi, daha önce böyle bir atmosferde oynamamıştım. Ama tabii ki, iyi günlerim de kötü günlerim de oldu" dedi. Kadrodan birden kesilmesi ile ilgili konuşan Rebocho "Sözleşmemde 20 maç oynarsam Beşiktaş’ın beni satın almak mecburiyetinde kalacağına dair bir madde vardı. On yedinci maçıma çıktıktan sonra yardımcı antrenörlerden biri geldi ve kulübün beni alacak ekonomik gücü olmadığını ve bu sebeple maçlarda oynatılmayacağımı söyledi. Ondan sonra da oynamadım zaten” ifadelerini kullandı.

> Sözler tutulmadı

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Portekizli sol bek "Altı ay maaş alamadığım zamanlar oldu. Şu an da bazı alacaklarım var. Hâl böyle olunca sahada oynama motivasyonunuz oldukça düşüyor. Bu yaşananlar pandemi ile ilgili değildi. Hiçbir zaman ücretim zamanında ödenmedi. Dört aylık maaşım içerideyken ödeme sözü veriyorlardı, iki aylık ödeme yapıp sonra maaş ödemesini tekrar kesiyorlardı. Dört ay, kiramı bile ödeyemediğim oldu. Olayı FIFA’ya taşıyabilirdim ama kulüple kötü olmak istemedim, çünkü orada kendimi iyi hissediyordum. Ekonomik sıkıntılar gezmek tozmak, kıyafet almakla ilgili değildi" şeklinde konuştu.

KALMAK İSTİYOR

Diaby'yi hırs bastı

∂ Son üç maçta iki gol atan Diaby, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki müspet görüşleri sonrasında daha da morallendi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Malili futbolcu, Beşiktaş'ta kalmaya niyetli olduğu için kalan maçlarda kendisini daha fazla göstermek istiyor.

AŞKA GELDİ...

Lens umudu

∂ Siyah-beyazlıların transferdeki en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan ancak Sergen Yalçın’ın gelmesiyle hırslanan Jeremain Lens umut oldu. Satılması gündemde olan ancak iyi bir teklif gelmesi zor görünen Hollandalı oyuncunun Beşiktaş ile 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor.