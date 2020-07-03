Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş genç oyuncuların peşinden koşmaya devam ediyor. Altınordu’dan Kerim Alıcı ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, Kayserispor’un genç yıldızı Emre Demir için girişimlerini hızlandırdı. Henüz yedi yaşındayken Beşiktaş’ın altyapısına önerilen Emre Demir, çok küçük olduğu için alınmamıştı. Bunun üzerine yetenek avcıları fırsatı kaçırmadı ve Emre’yi Kayserispor’a kazandırdı. Ocak ayında 17’sine girecek olan Emre Demir, bir kere daha siyah-beyazlı formayı giymeye çok yakın. Emre için bir miktar para ile iki oyuncu bedelsiz olarak Kayserispor’a kiralanacak.

> Cazip teklif

Kiralanan oyuncuların yıllık ücretlerinin de Beşiktaş tarafından karşılanacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın Emre Demir için Douglas ve Roco’yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Genç oyuncu da Sergen Yalçın’ın takımında olmayı çok istiyor. Gelecek sezon genç bir ekip kuracak olan Beşiktaş’ta kendisini daha iyi geliştirebileceğini düşünen Emre, bu transferin gerçekleşmesi için ısrarcı davranıyor. Sevilla ve Atletico Madrid’in de izlediği oyunculardan olan Emre, Avrupa hayali için erken olduğunu düşündüğü için Beşiktaş’ı istiyor.

DENEMEYE ALINMIŞTI

Eto’o bitti

Beşiktaş, 19 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Jorel Eto’o Beh Nguema’yı denemeye almıştı. Fulya’da antrenmanlarda denenen Eto’o, yetersiz bulunması sebebiyle ülkesine gönderildi. Siyah-beyazlıların, Afrikalı genç oyuncuları denemeye devam edeceği öğrenildi.

En küçük golcü

Bu sezonun 11. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında üçüncü defa oyuna sonradan giren Emre Demir, 68. dakikada fileleri havalandırarak Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu unvanını eline geçirmişti.