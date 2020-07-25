Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Burak Yılmaz'ın sezon bile sona ermeden Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Son günlerde en az taraftarlar kadar golcü oyuncuyu da şaşkınlığa uğratan gelişmeler yaşandı. Burak takımla yönetim arasında köprü görevi görüyordu. Takımdaki oyuncuların senelik ücretlerinde indirime gitmesi için yönetim adına aracılık yapmakla kalmadı, kendisi de “Elimi taşın altına her zaman koyarım” demişti. Yıldız oyuncu bu rolüne rağmen beklemediği bir teklifle karşılaştı.

> Kral çok kızdı

Bütçeyi düşürmek isteyen, 30 yaş altındaki oyunculara maksimum 1,5 milyon avro teklif eden yönetim, Burak’a da düşük bir teklifte bulundu. Yılda 2,5 milyon avro kazanan golcü oyuncuya, 1,2 milyon avro teklif edildi. 1 milyon avroluk alacağını tahsil edemeyen Burak Yılmaz düşük ücret teklif edilmesinin şokunu yaşarken üstüne de “Eğer istemezsen kendine takım bulabilirsin” sözünü işitti. Yeri geldiğinde takımdaki genç oyunculara maddi yardımda bile bulunan Kaptan Burak, kendisine yapılan bu tavıra çok sinirlendi ve menajeri Ali Egesel’e “Beşiktaş benim için bitti” dedi ve 1 milyon avroluk alacağını da bırakarak yuvadan uçtu.

Taraftarlığa devam

Burak Yılmaz dün takım arkadaşlarına veda etti. Tecrübeli oyuncu alkışlarla tesislerden uğurlandı. Burak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım” ifadelerini kullandı.

JÜBİLESİNİ YAPACAKTI

Neye niyet Lille'e kısmet

∂ Burak Yılmaz'ın jübile hedefleri bir türlü tutmadı. Daha önce Galatasaray forması giyerken sözleşme uzatmasının ardından "Futbolu burada noktalamak istiyorum" diyen golcü oyuncu, karantina sürecinde yaptığı açıklamada da "Beşiktaş formasıyla futbola veda etmek istiyorum" demişti.

SON RAKİP G.BİRLİĞİ

Gözler sahada kulaklar İzmir’de

∂ Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kartal, son maçı kazanıp, lig üçüncüsü Sivasspor'un Göztepe deplasmanında takılmasını bekliyor. Beşiktaş ligi 3. sırada tamamlar ve Trabzonspor'un Avrupa'dan men kararı CAS'ta onanırsa, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanacak.