Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray pandemi sonrası yaşadığı düşüşle büyük hedeflerinden kopmuştu. Hiç değilse UEFA şansını korumak için Antalya deplasmanında mutlaka kazanmalıydı, ancak sarı-kırmızılılar son dakikada kalelerinde gördükleri golle bir puana razı oldu. Zorlu mücadeleye Aslan hem şansız hem de çok etkisiz başladı. Daha üçüncü dakikada zaten yeteri kadar eksik yokmuş gibi sakatlanan Emre yerini Ömer’e bıraktı. Bir türlü ritim tutturamayan Galatasaray’da oyuncular sanki 'bitse de gitsek' havasındaydı. İstekli ev sahibi ise 19’da sağdan yapılan ortaya gelişine vuran Fredy ile öne geçti: 1-0. Sarı-kırmızılıların koskoca 45 dakikada tek atağında Feghouli’nin altı pastan yaptığı kafa vuruşunda top direği yalayarak dışarı gitti.

> Terim dokunuşu hareketlendirdi

Devre arasında Fatih Terim’in takımla konuşması sahaya daha istekli bir Galatasaray olarak yansıdı. 58’de Âdem tam yayın üzerinden, derinlemesine harika bir pas çıkarttı. Sol köşeden açısı dar olmasına rağmen vuruşu yapan Saracchi durumu 1-1 yaptı. 65’te Amilton’un elle oynadığını söyleyen Suat Aslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Belhanda topu ve kaleciyi farklı köşelere yolladı:2-2. 90+2’de Mevlüt’ün vuruşu direkten döndü uzaklaştırılamayan sarı-kırmızılılardan önce topa son dokunan Blanco gecenin skorunu belirledi: 2-2.

ALANYA VE CAS'A BAĞLI

Avrupa tehlikede!

Antalya deplasmanında 90+2'de yediği gol Galatasaray'a çok pahalıya patlayabilir. Eğer Alanyaspor bugün Konya deplasmanında kazanırsa sarı-kırmızılılar ligde altıncı sıraya düşecek. UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezası sebebiyle lig altıncısı da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Ancak, CAS bu cezayı iptal ederse ve sarı-kırmızılılar 6. sırada sezonu tamamlarsa gelecek sezon gediklisi olduğu Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Ayrıca yine CAS'ın Trabzonspor'un cezasını iptal etmesi durumunda kupa şampiyonu Alanyaspor olursa, G.Saray 5. olsa bile Avrupa'da yer alamayacak.

Deplasmanda son galibiyet Kadıköy’de

Deplasmanda altı maçtır kazanamayan Galatasaray, son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı.

Muslera ile kırıldık

Galatasaray ligin son karşılaşmasında Antalyaspor’a konuk olurken Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. defa Galatasaray için sahaya çıkmış oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Terim, "Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Muslera'nın sadece bir kaleci olmadığını daha çok şey ifade ettiğini bütün Galatasaraylılar gördü. Galatasaray camiasına vereceğim mesaj bu sene için bizi mazur görsünler, pandemi sonrası başımıza gelmeyen kalmadı. Pandemi sonrası iki maçta bize gereken yapıldı zaten" dedi.