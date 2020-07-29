Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 2019-20 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finaliyle perdelerini kapatacak. 34 haftalık zorlu lig maratonunda şampiyonluğa Başakşehir uzanırken futbolda son tango kupa finaliyle yapılacak. Ligde soluk soluğa şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile ligin flaş ekibi Alanyaspor, Olimpiyat Stadında kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. 21.30’da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

> Alanya’nın ilk finali

Trabzonspor kupada finale gelene kadar Altay, Denizlispor, BB Erzurumspor ile Fenerbahçe’yi eledi. Alanya ise İnegöl, Adanaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray’ı geçerek tarihinde ilk defa finale yükselmeyi başardı. İki takım, bugüne kadar sekiz defa karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Alanya dört kere galip gelirken Trabzonspor iki galibiyet aldı. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmanın biri 2-2’lik eşitlikle sona ererken diğerini bordo-mavililer 1-0 kazandı.

BİR TALİP DAHA ÇIKTI

Ekuban’ı Celta istiyor

∂ Trabzonspor'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Caleb Ekuban transferin gözdesi konumuna geldi. Ganalı yıldız 4 kulübü peşine takarken, İspanyol ekibi Celta Vigo 5 milyon avroluk (41 milyon tl) teklif hazırladı. Ekuban'ı El Hilal ile İskoçya'dan Celtic ve Rangers da transfer etmek istiyor.

NOVAK’TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Teklif aldım

∂ Filip Novak ülke basınına konuştu. Çek oyuncu “Sezonu en azından kupayla kapatmak istiyoruz. Sözleşmeyi uzatmak için kulüpten teklif yapmışlardı sonra araya korana süreci girdi. Şimdi de çok geç kaldılar. Çeşitli teklifler aldım. Menajerimle en iyisinin olması için düşüneceğiz” dedi.

AĞAOĞLU GÖRÜŞTÜ

Abdullah Avcı gün sayıyor

∂ Trabzonspor, önümüzdeki sezon takımı Abdullah Avcı’ya emanet etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer kupa finali için dün İstanbul’a geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Beşiktaş macerası kötü sona eren Abdullah Avcı ile buluştuğu iddia edildi. Tarafların hemen her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, Avcı’nın kupa finalinin ardından resmen açıklanacağı öğrenildi.

İki takım da hak ediyor

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Olimpiyat Stadında iki takımın hocaları ve kaptanları bir basın toplantısı düzenlendi. Trabzonspor’un teknik sorumlusu Eddie Newton, sezonun geri kalanına bakıldığında başarılı olduklarını söylerken “Bir kupa finaline çıkacağız. İkinci olmak belki istediğimiz bir şey değildi ama kupa finali oynayan her takım mutlu olur” ifadelerini kullandı. Alanyaspor’un hocası Erol Bulut da “Tarihimizdeki en önemli maçımıza çıkacağız. İki takım da buraya gelmeyi hak etti. Temennimiz sezonu kupayla taçlandırmak” diye konuştu.

Sezonu kupayla taçlandıralım

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa “Rakibimize saygı duyuyoruz. Sezon içinde onlara karşı zorlu maçlar oynadık. Lig bizim için bitti. Sezonu kupa ile bitirmek istiyoruz. İki şehrin de iki takımın da çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum” derken Alanyaspor’un kaptanı Efecan Karaca “Alanyaspor için tarihî maça çıkıyoruz. İnanılmaz heyecanlı bir Alanya var ve bizi çok güzel uğurladılar. Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Kupaya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Keşke bu final seyircili oynansaydı. Futbol seyirciyle güzel” ifadelerini kullandı.