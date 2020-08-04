Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’de yeni dönem resmen başlıyor. Bunun ilk adımını uzun süre önce anlaşmaya varılan teknik direktör Erol Bulut attı. Alanyaspor’u Avrupa kupalarına taşıyan başarılı hoca Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe’nin Bulut’u resmen açıklamasının önündeki engel de kalkmış oldu. Sarı-lacivertliler öncelikle Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğe getirildiğini duyuracak. Emektar kaptan da takımı Erol Bulut’a teslim ettiklerini resmen açıklayacak. Erol Bulut’u diğer transfer bombaları takip edecek. Sarı-lacivertliler anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Filip Novak ve diğer isimleri teker teker açıklayacak.

> Koç’tan taraftara çağrı

Sarı-lacivertliler bunu için TFF’nin kulüp harcama limitleriyle ilgili bugünkü açıklamasını bekliyor. Sonrasında ise transfer bombaları patlatılacak. Kulübün geleneksel bayramlaşma törenine katılan Başkan Ali Koç da transfer beklentileriyle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Önümüzdeki sezonun takım planlamasını 48 saat içinde duyuracaklarını söyleyen Başkan Koç “Son iki sezonda üzdüğümüz taraftarlarımızı sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Hem futbol hem de diğer branşlarla ilgili hocalar ve transferlerle ilgili anonslarımız olacak. Son iki yılda olduğu gibi kombinelere yine büyük rağbet olmasını taraftarımızdan bekliyoruz. Çorbada herkesin tuzu olsun” ifadelerini kullandı.

FIFA, KARARINI VERDİ

Rodriguez’e piyango

∂ Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle bonservisini elinde bulunduran el-İttihad kulübünü FIFA’ya şikâyet etmişti. FIFA, Arap ekibini Afrikalı oyuncuya 516 bin avro ve gecikme bedeli ödemeye mahkûm etti.

HURMA DOĞRULADI

Darri çabası

∂ Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, "Orta saha oyuncumuz Brahim Darri için Fenerbahçe ile görüşmeler yaptık ancak herhangi bir anlaşma yapmadık. Araya play-off maçlarımız ve bayram süreci girdi. Bundan sonra bazı durumlar mutlaka netleşir" açıklaması yaptı.

Yaprak dökümü

∂ Fenerbahçe’de Erten Ersu’nun ardından sözleşmeleri sona eren Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım’ın da önümüzdeki günlerde takıma veda etmesi bekleniyor. Öte yandan Tolga Ciğerci konusunda son kararı ise Erol Bulut’un vereceği öğrenildi.

Alanya’ya sevgilerimle

Alanyaspor’u Avrupa kupalarına taşıyan Erol Bulut, yaptığı açıklamayla takımına veda etti. Bulut, yönetim kuruluna kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken Alanyaspor’a Avrupa kupalarında başarılar dilediğini söyledi.