Formula 1'in takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, korona virüsü atlatamadı. İkinci testi de pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışında da yer almayacak. 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak olan yarışta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edecek.