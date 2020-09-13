Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29. yıl dönümünde 'Taçsız Kral'ı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.