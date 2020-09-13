Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Futbol tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29. yıl dönümünde 'Taçsız Kral'ı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ı kabri başında andı
13.09.2020 - 20:24 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında andı.
Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu.
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,Metin Oktay,anma,
731634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731634.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
05
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
10
GENÇLERBİRLİĞİ
0
0
0
0
0
0
11
HES KABLO KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
13
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
15
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
16
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
18
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
19
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor 0 - 2 Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük 3 - 0 Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray 3 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe 5 - 1 Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü - Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
02
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
04
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
05
ADANA DEMİRSPOR
0
0
0
0
0
0
06
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
07
AKHİSARSPOR
0
0
0
0
0
0
08
ALTAY
0
0
0
0
0
0
09
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
10
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
14
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
17
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
-1
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
11.09.2020 19:00
Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
12.09.2020 16:30
ümraniyespor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2020 16:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 0 Eskişehirspor
13.09.2020 16:30
Bursaspor - Adana Demirspor
13.09.2020 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
13.09.2020 19:00
Altay - Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.