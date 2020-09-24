Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajdut Split maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Terim gündemi, derbiyi ve soruları cevaplandırdı. En çarpıcı sözler İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın F.Bahçe derbisine Ali Palabıyık’ın verilmesiyle ilgili “Artık Türk futbolunda beyaz sayfa açma zamanı” sözünü yorumlaması oldu. Terim “Aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde olmayabiliriz. Yeri ve zamanı var. Maçı bir oynayıp görelim” diye konuştu.

Halledemedik

Takımla sezon öncesi kamp geçirmenin avantajına değinen Terim transfer için “Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Satmadan alamıyoruz. Kulübümüzün mevcut şartların altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Herkes niye orta saha yok, niye o yok diyor. Halledemiyoruz, halledemedik. Satmada başarılı olamayınca almada da başarılı olamadık. Biz kadromuz neyse onunla en iyi yerleri isteriz” dedi.

Burayı yadırgıyoruz

“Yönetimlerin de işi zor. Almazsanız niye aldınız, alırsanız niye almadınız diye şartlara maruzlar ama bunların hiçbiri çözüm değil. Ekime kadar alabileceğimiz ne varsa hepsini alırız” ifadesini kullanan Terim ekonomik tablonun da kolay kolay düzelmeyeceğini söyledi. Fatih Hoca, devamlı Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan bir takımın hocası olarak UEFA’da ön eleme oynamalarını da yadırgadığını ama turu geçmek için sahada olacaklarını söyledi.

Abdurrahim Albayrak: Çok teklif geliyor

Galatasaray giyim markası Damat Tween ile sponsorluk anlaşması imzalarken İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, transfer dair açıklamalar yaptı. Çalışmaların devam ettiğini belirten Albayrak “İki haftamız var. Limitimizi aşmamaya çalışıyoruz. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif geliyor ve bu da bizleri son derece memnun ediyor. Bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'dan istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak” dedi.

Palabıyık ikinci kez

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. FIFA kokartlı hakem kariyerinde ikinci defa GS-FB ve beşinci defa da derbisine çıkacak. Palabıyık’ın yönettiği derbilerde Galatasaray iki beraberlik alırken Fenerbahçe iki galibiyet ve bir beraberlik gördü. Takım bazında ise Aslan, Palabıyık’la son 10 maçını kaybetmezken Kanarya aynı hakemle son üç maçında mağlup oldu.