Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Emin Uluç

Süper Lig'in 3. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadında kozlarını paylaşacak. İlk iki haftada ligde Galatasaray fırtınası eserken sarı kırmızılılar, önce Gaziantep'i ardından da Başakşehir'i devirmeyi başardı. Fenerbahçe ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u yenerken ikinci karşılaşmasında Hatayspor'la evinde berabere kaldı. Oturmuş kadrosunu Omar, Emre, Arda ve Etebo gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, takımı neredeyse sil baştan yenileyen Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde ilk iki haftanın istatistikleri derbiye ışık tutacak.

CİMBOM GÜÇLENDİ

Oynanan iki maçta en fazla isabetli şut çeken (18), net gol pozisyonuna giren (12) ve gol beklentisi yakalayan (6,74 xG) takım Galatasaray oldu. Sezonun ilk iki haftasında rakiplerine en az şut imkânı veren takım ise Fenerbahçe (9). Pas yüzdesinde sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a üstünlüğü var. Fenerbahçe %84,81 oranında pas isabeti yakaladı. İsabetli orta sayısında iki takım birbirine takın. Galatasaray iki haftada 12 isabetli orta yaparken Fenerbahçe'de bu rakam 14 olarak gerçekleşti. Bu karşılaşma 'hücum mu, savunma mı' sorusunun da cevabını ortaya koyacak…

1,3 milyarlık derbi

∂ Kadrolarını yeni yıldızlarla takviye eden iki takımın kadro değeri dikkati çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-lacivertlilerin 74 milyon 180 bin avroluk toplam kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin avro.

Gözler Samatta'da

∂ Mbwaa Samatta'nın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Aston Villa'dan hazır gelen Tanzanyalı golcü idman performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi. Erol Hoca, kesin karar vermiş olmasa da Samatta formaya en yakın golcü.

İlk vuran kazanıyor

∂ İki takım arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf genelde kazanıyor. Rekabetteki son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece dört defa sahadan puansız ayrıldı. Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 23 maçı kazandı.

En değerlisi Samatta

∂ Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, iki takımın kadrosunda 9,5 milyon avroluk fiyatıyla 'en değerli oyuncu' olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın 8, Luis Gustavo'nun da 6 milyon avro değeri var. Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon avro ile takımının en değerlisi konumunda.

Nefes aldırmayın!

Oynadığı dört maçı da kazanarak sezona müthiş bir başlangıç yapan G.Saray, evinde oynayacağı derbide F.Bahçe'yi de yenerek hem iyi gidişini sürdürmek hem de rakibiyle şimdiden arayı açmak istiyor. “Herkes bizi favori gösteriyor ama derbilerin favorisi olmaz ve hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz” hatırlatmasında bulunan Terim, oyuncularından 90 dakika öldürücü pres istedi.

Taktik disiplin şart

F.Bahçe'nin usta ayaklarını kilitlemeleri gerektiğini anlatan Fatih Hoca “Rakibe nefes aldırmayacaksınız. Topun bizde olması lazım. Topa sahip olan maçı kazanır. Hızlı ve dengeli hücumlar yapmalıyız” dedi. Sezona iyi başladıklarını ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini anlatan tecrübeli hoca “Kazanma arzusu ve taktik disiplin bize bu sonuçları getirdi. Bunu bozmayın” dedi.

Arda'ya özel görev

Derbiye Ali Palabıyık'ın tayin edilmesinden memnun olmadığını açıkça dile getiren Fatih Terim, oyuncularını hakem ve rakiple diyaloğa girmemeleri konusunda uyarırken kaptan Arda'ya "Tansiyonu kontrol et" talimatını verdi.

İlk derbi heyecanı

F.Bahçe'de Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Thiam, Valencia, Samatta, Nazım Sangare, Mert Hakan ilk kez Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayı giyecek. Sinan Gümüş daha önce sarı-kırmızılı formayla heyecanı yaşamıştı.

Sakin ve disiplinli

Mental hazırlık

Teknik direktörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olan Erol Bulut, oyuncularından galibiyet istedi. Fatih Terim'e 9 defa rakip olan, 5 kere kaybedip 3 kere kazanan Bulut, Fenerbahçe'yle çıkacağı ilk derbiden zaferle dönmeyi arzu ediyor. Oyuncularını fiziksel olduğu kadar, zihinsel açıdan da derbiye hazırlayan Erol Hoca "Ne olursa olsun sakinliğimizi koruyacağız" dedi.

Üç puandan fazlası

∂ Son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalmaları gerektiğini söyleyen Bulut "Asla panik yok. Tahriklerden de uzak durun" talimatını verdi. Oyuncularla bire bir konuşmalar yapan genç teknik adam, derbinin üç puandan daha fazlasını ifade ettiğini vurgularken “Alınacak galibiyet psikolojik üstünlük açısından da son derece önemli. Size güveniyorum” sözlerini kullandı.