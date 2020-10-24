İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri Şahin, Podolski, Orgill, Kudriashov, Amilton, Mert, Bünyamin, Veysel
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İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri Şahin, Podolski, Orgill, Kudriashov, Amilton, Mert, Bünyamin, Veysel
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