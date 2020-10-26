Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Mustafa Cengiz yönetimi ile G.Saray camiası arasındaki bağlardan sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile arasındaki ipler de koptu. Peki bu duruma nasıl gelindi? Cengiz yönetiminin geçen yıl idari ibrasızlık ile başlayan camia içindeki bölünme ve mahkeme süreci, kurullar arasında soğuk savaşa sebep olmuştu. Fatih Terim ise tüm olumsuzluklara rağmen (Ozan Kabak satışı, Arda Turan’ın geç alınması) sabırla yönetime destek vermişti.

Terim’e eleştiriler!

∂ Ki o Terim transferdeki başarısızlığa rağmen ‘şartlar gereği’ gibi imalarda bulunarak durumu idare etmeye çalış ve yeni sezona öyle başlanmıştı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz’in basına yansıyan Fatih Terim’in otoritesini sarsmaya yönelik açıklamaları gerilimi iyice yükseltti. Erzurum maçı sonrasındaki “G.Saray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım” sözü sabrın sonu olarak görüldü.

Şimdi ne olacak?

∂ Genel kuruldan önce Cengiz’in istifa etmeye, Terim’in de taraftara verdiği sözden dönmeye niyeti yok! Yani teknik ekip ve yönetim en iyi ihtimalle şubata kadar beraber çalışmak zorunda. Bugüne kadar köprü olmaya çalışan Abdurrahim Albayrak da artık bu bağı kurmakta yetersiz kalıyor. Terim ve taraftar desteğini de kaybeden yönetimin şubattan önce seçim kararı almasının yüksek ihtimal.

İDMANA ÇIKTI

Aaa! Feghouli iyileşti

Mustafa Cengiz’in indirime gitmeyen iki oyuncuyu açıklamasının ardından önce Alanya maçında yedek oturan Feghouli daha sonrasında aniden başlayan sırt ağrıları yüzünden idmanlara çıkmamıştı. Erzurum kadrosunda da yer almayan Cezayirli oyuncu dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ve resmî sitede de idman fotosunda Feghouli’ye yer verilmesi dikkat çekti.

FATİH ‘KESİK’ YEMİŞTİ

Okan Koçuk sınıfı geçti

∂ Muslera’nın yokluğunda kalenin teslim edildiği yeni transfer Fatih Öztürk yediği hatalı goller sonrası Erzurum karşısında kesik yemişti. Fatih Terim, Okan Koçuk’un performansından memnun kaldı. Deneyimli teknik adamın Ankaragücü karşısında da Okan Koçuk’a görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.