Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş son yılların kadro anlamında belki de en sıkıntılı maçına çıkacak bu akşam Başakşehir karşısında. Covid-19 sebebiyle Oğuzhan, Vida, Welinton, Rosier, N'Sakala ve Hasic forma giyemeyecek. Kalede ise büyük şanssızlıklar üst üste geldi. Ersin Destanoğlu cezalı. Yetmezmiş gibi Ersin’in yokluğunda kaleyi koruyacak olan Utku Yuvakuran da sakatlandı. Genç eldivenin durumu maç saatinde belli olacak ama yetişmesi zor görünüyor. Utku da forma giyemezse Başakşehir karşısında kaleyi 16 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.

Bu bir fırsat

U16 Millî Takımı’nın formasını 12, U15 Millî Takımı’nın formasını da altı defa sırtına geçiren takımın üçüncü kalecisi konumundaki Emre, Beşiktaş’ın A takımında şu ana kadar hiç maça çıkmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile eski bir kaleci olan yardımcısı Murat Şahin, genç kaleciyi Başakşehir maçına psikolojik olarak hazırlamaya çalışıyor. Sergen Hoca’nın da dünkü idman öncesi Emre’ye “Sen çok yetenekli olduğun için bu yaşta A Takım’a kadar yükseldin. Bu senin için bir fırsat. Hepimiz sana inanıyoruz” diyerek genç eldiveni motive ettiği öğrenildi.

İDMANA ÇIKTI AMA...

Utku çok zor

∂ Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda kaleyi korumaya hazırlanan ancak sakatlanan Utku Yuvakuran’ın durumu şüpheli. Ağrılarına rağmen dünkü idmana çıkan genç kaleci iğneyle de olsa maçta forma giymek istiyor. Teknik heyetin görüşü de Utku için şartların zorlanması yönünde.

DERBİ ÖNCESİ...

Dorukhan sınırda

∂ Siyah-beyazlılarda üç sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz sınırda bulunuyor. Antalyaspor, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında sarı kart gören yıldız oyuncu, bu akşamki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

“UTANÇ VERİCİ”

Ruiz’den sitem

∂ Sözleşmesini feshederek Real Betis’in yolunu tutan Victor Ruiz, İspanyol basınına “Beşiktaş’a gitmeden önce her şey çok iyi görünüyordu ama öyle olmadı. Durum utanç verici. Çünkü kulüp her şeyi iyi yapacak imkânlara sahip ama şu anda yapmıyor” dedi.

SÜPER LİG’DE DALYA

Josef ‘100 ‘diyor

∂ Josef de Souza, Başakşehir karşısında ligdeki 100. maçına çıkacak. Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye’de geçiren tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’de 96 lig maçında görev yapmıştı. Yeni takımı Beşiktaş’la da üç müsabakaya çıkan Souza, ligde 99 defa forma giydi.