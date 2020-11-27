Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomik Forumu’nda konuşurken hem sarı-kırmızılıları hem de Türk futbolunu ekonomik olarak zor günler beklediğini söyledi. Cengiz “Yayıncı kuruluşun gelirlerinin azalması biz kulüpleri kötü etkiledi. Sponsorluk gelirlerimizde Galatasaray olarak zorlanıyoruz. TL olarak iyiyiz ama avro bazında bakıldığında kötüyüz. 2020’de mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek. Bundan emin olalım. Bütün o çabalarımız, uğraşlarımız olumsuz etkilenecek. Biz e-mağazacılık alanına, dijital dünyaya yöneliyoruz” dedi.

Çok sıkı konular

Cengiz yapılandırmaların da çok sıkı olduğuna dikkat çekerken, “Futboldan kazandığımı mecburen amatör sporlara veriyoruz. Devlet de bunu istiyor. UEFA da bize futboldan kazandığını başka yerlere verme diyor. Yapılandırmada çok sıkı konular var. Bunu imzaladığınız anda, hem Türk yapılandırması hem de TFF -lisans anlamında- bastırıyor, inşallah tüm hükümleri uygular. Mali anlamda Bankalar Birliği bunu sağlar. Biz bunu istiyoruz. Benden sonra gelecek yöneticiler har vurup harman savurmasın. Benim çektiğimi bir Allah biliyor” ifadelerini kullandı.

Aslan’ın Rize mesaisi

Galatasaray yarın karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Çalışmanın ana bölümünde taktik çalışan sarı kırmızılılarda baba olmanın mutluluğunu yaşayan Luyindama izinli olarak idmanda yer almazken, Etebo ve Saracchi takımdan ayrı kuvvet programı uyguladı.