Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan mücadeleler 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak. 4. turda tur atlayan 26 takımın yanı sıra geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Trabzonspor ve Avrupa Kupaları’nda mücadele etme hakkı kazanan M.Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yer aldığı kura 32 takımla çekildi. Statü gereği 16 takım seri başı olurken, karşılaşmalar seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hazır bulundu.

Hamit Altıntop: “Yılmaz hocamıza acil şifalar dilerim”

Kura çekimi öncesinde açıklamada bulunan TFF İcra Kurulu Üyesi Hamil Altıntop, Maradona’nın futbol dünyasına veda ettiğini belirterek, “Futbolu sevdiren, futbolu güzelleştiren bir efsaneydi. Tarihte büyük yazılarla yazılan ve anılar bırakan bir kişiliğe sahipti. Benim gibi herkes Maradona’yı güzel şekilde anacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

Pandemi şartlarında kupa maçlarının insanları keyiflendirdiğini söyleyen Altıntop, “Pandemi şartlarının zor olduğunu biliyoruz ve bunu da herkes kabul etti diye düşünüyorum. Futbolun yine de hayata güzel şeyler katacağını bu dönemde de görüyoruz. Tek maçın önemi, keyfi ve güzelliğinden bahsettik. Sürpriz sonuçlar da oldu. Süper Lig’den veda eden takımlar oldu. Umuyorum ki 5. turda da güzel ve keyifli maçlar olacaktır. Katılan takımları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Teknik Direktör Yılmaz Vural’la ilgili konuşan Altıntop, “Yılmaz Vural hocamıza çok geçmiş olsun diyorum. Allah’tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur” diye konuştu. Türkiye Kupası’nda mücadele eden alt lig takımlarının büyük bir cesaret sahibi olduğunu dile getiren Hamil Altıntop, “Burada genç oyuncu havuzunun da arttığını görüyoruz. Bu biraz zaman alacak bir iş ve emek istiyor. Biraz mesai yapmamız gerekiyor. Avrupa’da bunun örnekleri var ama biz biraz da kendimize has bir şey yapmak istiyoruz. Bütün hocalarımızdan faydalanıyoruz ama bu ekibi büyüterek aynı yola birlikte gitmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Tolunay Kafkas: “Çok önemli ve değerli bir kupa”

Hamit Altıntop’un ardından konuşan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, kupanın güzel tarafının sürprizlere açık olduğunu ifade ederek, “Hem Anadolu takımlarının hem alt lig takımlarının kupaya kolay ulaşabilir olması, kupanın cazibesini de artırıyor. Hem Galatasaray’da hem Trabzonspor’da oyuncuyken, Kayserispor’da da teknik adamken kazandığım bir kupa. Zor günlerde heyecanlı oluyor bu maçlar. Seyir zevki güzel maçlar oldu. Umarım bu kura çekimi hayırlı olur. Güzel şeyler olacağına inanıyorum, çok önemli ve değerli bir kupa” şeklinde konuştu.

Kupada mücadele eden genç futbolcular hakkında da konuşan Kafkas, “Önemli oyunculara sahibiz. 1998 ve 1999 grubuna hakim olan bir oyuncu grubuyla Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde boy gösterdik. En azından bu oyunculardan bazılarını A Milli Takım’a çıkarabilmeyi istiyoruz. Avrupa Şampiyonası’na düzenli şekilde katılmaya başladığımız zaman bu durum önemli bir hal alacak. Futbolculara bu geçişi yaptırırken aynı zamanda yarışmak istiyoruz. Şimdi 200-2001 ve 2002 doğumlu oyunculardan yeni bir takım oluşturacağız” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından kura çekimine geçildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

DG Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Bld. Spor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

M.Başakşehir - Turgutluspor