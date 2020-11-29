Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - MURAD TAMER

Bir tarafta yenilenen kadrosu ve teknik ekibiyle sezona iyi başlayan, futbolcu değeri 73 milyon avro olan Fenerbahçe, diğer tarafta istikrar yakalamaya çalışan takım değeri 72 milyon avroyu bulan Beşiktaş... Kadıköy’deki derbi öncesi sarı-lacivertliler adına psikolojik üstünlük ev sahibi ekipte gibi görünüyor. Kara Kartal’ın son Başakşehir maçı ve Sergen Yalçın faktörü ile 2005’ten bu yana yapamadığı galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Kanarya galibiyet halinde arayı açacak, Kartal sevinirse üst sıralarla farkı kapatacak beraberlikte herkes durumu idare edecek.

GELENEK SÜRECEK

Geniş kadrolu Fenerbahçe, evinde 15 yıldır yenilmediği Beşiktaş’ı eli boş göndermek için her şeye sahip.

Pişman eden zafer!

Tarih 17 Nisan 2005; Beşiktaş kalecisini kaybettiği gol düellosunu 4-3 kazanarak Kadıköy’de efsanevi bir galibiyet aldı. Ama siyah-beyazlılar o günden sonra Saracoğlu’nda 3 puan göremedi. Sarı-lacivertliler, 16 lig, 2 kupa maçında 11 galibiyet, 7 beraberlik alarak Beşiktaş’ı 15 yıllık bir hasrete gark etti. En kötü dönemlerinde bile serinin bozulmasına izin vermedi.

Eksikleri aramıyor

Ve bugün… Fenerbahçe ligin en rotasyonlu kadrolarından birine sahip, Beşiktaş ise sahaya sürecek 11 kurmakta zorlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut ilk derbisini kazanmak isterken oyuncuları da genç hocaya güven veriyor. Kaptan Gökhan’ın iyileşmesi ekstra motivasyon sağlarken, 6 eksiği ne konuşan ne arayan var. Fenerbahçe yeni bir derbi zaferi için gereken her şeye sahip.

Gol sorunu çözüldü

Sezon başından bu yana 10 resmî maçta 21 gol kaydeden Fenerbahçe’ye yönelik en büyük eleştiri, akan oyunda skor üretilmediği yönündeydi. Ancak sarı-lacivertliler son iki karşılaşmada 9 gol kaydederken duran toptan sadece 1 sayı bularak bu sorunu da aştığını gösterdi. Forma rekabetinin zirvede, performansların tavanda olduğu F.Bahçe için beraberlik bile kayıp olarak nitelendirilecek durumda.

ŞUT TALİMATI

Fenerbahçe skoru erkenden garanti altına almak istiyor. İlk dakikadan itibaren şiddetli pres isteyen Erol Bulut, oyuncularına ayrıca şut emri verdi. Sarı-lacivertliler, erken bir golle Beşiktaş’ın moralini bozup rahat bir galibiyet hedefliyor.

Kaptan dümende

Derbide sakatlığı bulunan kaleci Harun, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta’nın yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Sinan ve Valencia’dan mahrum kalacak Fenerbahçe’de Gökhan Gönül’ün iyileşmesi doping etkisi yaptı. Beklenenden erken takıma katılan tecrübeli kaptan, geçen sezon formasını giydiği Beşiktaş’a karşı ilk on birde görev yapacak.

HASRET BİTECEK

Sergen Yalçın’ın ekibi ciddi eksiklere rağmen Başakşehir'i sahadan silmişti. 15 yıllık özlemi bitirmenin iştahı var

Eksik yine çok

Beşiktaş'ta herkes 15 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretinin sona ermesini bekliyor. Dev maç öncesi siyah-beyazlılarda yine ciddi eksiklikler var ama Kartal'ın teknik patronu Sergen Yalçın bunu yine dert etmiyor. Geçen hafta Başakşehir karşısında Beşiktaş özellikle 3-0'a kadar mükemmel denilecek bir oyun ortaya koymuş ve rakibini âdeta sahadan silmişti.

Prim dopingi

Bu galibiyet ve daha da önemlisi sergilenen üstün oyun, futbolculara olduğu kadar teknik heyete de büyük öz güven kazandırdı. Siyah-beyazlıların derbi öncesi iştahını artıran önemli faktörler de var. Yönetim, futbolculara özel prim dağıtma sözü verdi. Bu haber takımda büyük sevinçle karşılandı. Ayrıca Kadıköy'deki 15 yıllık hasretin giderilmesi için takımda büyük bir istek var.

Ofansif anlayış

Sergen Yalçın derbide kesinlikle defansif bir oyun istemiyor. Bu da Kadıköy'de kora kor bir mücadelenin olacağının habercisi. Takımın özellikle hücum dörtlüsü çok iyi bir uyum yakaladı. Atiba kariyerinin en formda döneminde. Larin ligin en golcülerinden. Geniş alanda üretkenliği artan Mensah da derbide Beşiktaş'ın önemli kozlarından biri olacak.

Son fire Âdem Ljajic

Siyah-beyazlıların suskun yıldızı Âdem Ljajic, dünkü antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçının kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş’ta Covid-19 tedavileri devam eden Vida ve Hasic’in yanı sıra sakat olan Gökhan Töre ve Welinton ile cezalı olan Ersin ve Dorukhan derbide forma giyemeyecek.

Utku’nun ilk derbisi

Başakşehir maçında iğneyle sahaya çıkan ve kritik kurtarışlara imza atan Utku Yuvakuran, Kadıköy'de kariyerindeki ilk derbiye çıkacak. Sergen Yalçın ile yardımcısı Murat Şahin, genç kaleciyle sık sık motivasyon konuşmaları yaptı.