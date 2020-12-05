Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Birçok sakat ve eksiğe rağmen Kayseri maçında ortaya konan iyi futbol ve Rize karşısında da alınan net galibiyet sonrası Fatih Terim, Hatay karşısında kazanan kadroyu koruma kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik adamın aklındaki tek soru işareti bu sezonun formda ismi Taylan Antalyalı’nın durumu. Hafta içi yapılan antrenmanda bileğini burkan başarılı oyuncunun bugün sahada olup olmayacağı maç saatinden önce kesinlik kazanacak. Zorlu maç öncesi deneme yapılması planlanan Taylan için son kararı kulüp doktoru verecek.

B planı Donk

Kötü senaryo planları da yapan Fatih Hoca aksi bir durumda ise Donk’u ön liberoya çekip, defansta sakatlığı geçen Luyindama’ya forma vermeyi planlıyor. Yapılan son testleri negatif çıkan Belhanda, Babel, Arda ve Okan da Florya’da çalışmalara başlamışlardı. Ancak 15 günlük karantina dönemlerinde antrenman yapmadıkları ve tedavilerinden dolayı da yorgunluk yaşadıkları için bu isimlere şans verilmesi beklenmiyor. Üç haftadır tedavi gören ve özel programda çalışmaya yeni başlayan Radamel Falcao da kadroda olmayacak bir diğer isim.