Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Riva’da gerçekleştirilen kura çekimine Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor ve Alanyaspor seri başı olarak katıldı. Çeyrek final eşleşmeleri, Sivasspor-Antalyaspor, Galatasaray-Alanyaspor, Konyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Başakşehir şeklinde oluştu. Çeyrek karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Yol iyice kısaldı

Yine tek maçla finale çıkılacak yarı finalde ise Sivasspor-Antalyaspor ile Galatasaray-Alanyaspor maçlarının galipleri ve Konyaspor-Beşiktaş ile Fenerbahçe-Başakşehir maçlarının galipleri karşılaşacak. Yarı finalde maçlar 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak. Finalle birlikte üç maçı kazanan takım kupa şampiyonu olacak ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak.

ALTINTOP MEMNUN

Tek maç eleme sistemi sürsün

∂ TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, kura çekiminde açıklamalarda bulundu. "Türkiye Kupası beklentilerimizi karşılıyor” diyen Altıntop “Tek maçlı eleme sistemi devam etmeli. Telafisi olmayan maçlar bir kat daha heyecan ve motivasyon katıyor. Daha cesaretli futbol ortaya çıkıyor” dedi.