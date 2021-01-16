Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
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90'GOOLL!! Trabzonspor Benik Afobe'nin attığı golle Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1-1 lik eşitliği sağlıyor.
25'GOOLL!! Fraport TAV Antalyaspor Amilton'un attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanatta Hakan Özmert'in pasında topla buluşan Fredy'nin ceza sahası çizgisine yakın yerden arka direğe yaptığı ortasında Amilton altıpasta yerden sektirerek yaptığı kafa vuruşunda top üst ağlarla buluşuyor.