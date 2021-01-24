Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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4.dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Berkan ortaladı savunmada Vida topu uzaklaştırdı
7.dakikada sağ kanattan korneri Ghezzal kullandı yerden ortasını savunma uzaklaştırdı
NET POZİSYON! 14.dakikada Ghezzal sağ kanattan ortaladı kale sahasında Aboubakar uygun durumda uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti
OFSAYT! GOL GEÇERSİZ 19.dakikada sol kanattan Ghezzal serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Josef indirdi kale sahasında oluşan karambolde Larin topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
GOL İPTAL! 33.dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR sistemi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi ve gol iptal oldu
35.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye hemen vurdu top kaleye gitmedi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
SARI KART! 38.dakikada Göztepe takımında faul yapan Cherif Ndiaye hakemden sarı kart gördü
GOL! 39.dakikada Göztepe Tripic ile 1-0 öne geçti
GOL! 48. dakikada Beşiktaş Ljajic ile skoru eşitledi
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif