Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

4.dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Berkan ortaladı savunmada Vida topu uzaklaştırdı

7.dakikada sağ kanattan korneri Ghezzal kullandı yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 14.dakikada Ghezzal sağ kanattan ortaladı kale sahasında Aboubakar uygun durumda uçarak kafayı vurdu top az farkla auta gitti

OFSAYT! GOL GEÇERSİZ 19.dakikada sol kanattan Ghezzal serbest vuruşu kullandı. Arka direkte Josef indirdi kale sahasında oluşan karambolde Larin topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

GOL İPTAL! 33.dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR sistemi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi ve gol iptal oldu

35.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndiaye hemen vurdu top kaleye gitmedi ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

SARI KART! 38.dakikada Göztepe takımında faul yapan Cherif Ndiaye hakemden sarı kart gördü

GOL! 39.dakikada Göztepe Tripic ile 1-0 öne geçti

GOL! 48. dakikada Beşiktaş Ljajic ile skoru eşitledi

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif