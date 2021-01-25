Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinin bu sezonki yükselen değeri Caleb Ekuban. Her sezon kadrosundaki bir veya iki oyuncuyu parlatan Trabzonspor, şimdi de Ganalı oyuncunun formuna seviniyor. Sezon başında da talipleri olan Ekuban golleri ve asistleriyle değerine değer katıyor. Bu sezon 14 maçta süre alan 26 yaşındaki hücum oyuncusu 6 gol attı ve 2 de asist yaptı. Ki bu maçlarda beş galibiyet ve bir beraberlik geldi.

Ligde 20 içinde

2018-19 sezonunda Leeds United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve bonservisine 1 milyon avro ödenen golcü oyuncu şu anda takımın da en skorer ismi. Trabzonspor’a gelmeden önce 500 bin avro değeri olan hücum oyuncusu şu anda 5,5 milyon avroluk piyasa değerine ulaşmış durumda. Ekuban takımın en değerli üç oyuncusu arasında. Ki ayrıca Süper Lig’in en değerli 20’nin de içinde.