Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş fırtınası esti. Lige sancılı şekilde giren ve ilk dört haftada yalnızca bir galibiyet alan siyah beyazlılar, Avrupa arenasından da elenince eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yeni transferlerin de takıma dâhil olmasıyla birlikte ibre tersine döndü. Çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 40 puan toplayan Kartal, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bu süreçte rakip kaleleri 47 defa sarsarak ligin en golcü takımı olan Sergen Yalçın'ın ekibi aynı zamanda en fazla galibiyet alan takım durumunda.

Yeniler sırtladı

Yeni transferlerin etkisi de yükselişte önemli rol oynadı. Sezon başında en çok eleştirilen isimler olan N'Sakala ve Welinton, takımın performansını artırmasıyla birlikte yükselişe geçti. Rosier ligin en iyi sağ beklerinden birisi olarak gösterilirken, Ghezzal da şu ana kadar verdiği dokuz gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor. Aboubakar, 11 gol ve yaptığı iki asistle ligdeki en formda santrforlar arasında. Josef de Souza da kadroya katıldıktan sonra takımın savunma sıkıntıları ortadan kalktı.

İki dev transfer!

Finansal zorluklardan dolayı kadroya sadece bir santrfor yapma kararı alan Beşiktaş'ta bu eksiklik hissedilmeyecek gibi görünüyor. Sakatlığını atlatan Gökhan Töre ile özel hayatındaki problemleri geride bırakan Âdem Ljajic'in, Göztepe karşısındaki performansı büyük sevinç yaşattı. İki futbolcu da oyuna sonradan girmelerine rağmen hem skora katkıda bulundu, hem de oyunda ağırlıklarını göstererek galibiyette önemli rol oynamış oldu. Daha öce yönetimin gönderme kararı aldığı Ljajic de son iki maçtaki oyunuyla takımda kalmak istediğini göstermiş oldu.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Josef uzattı

∂ Beşiktaş, sezon başında yaptığı sözleşmede 25 maç oynaması durumunda 1 yıllık opsiyonu devreye girecek Josef ile yeniden anlaştı ve kontratı 2+1 yıl olarak yeniledi. Bu sezon 16 maçta Beşiktaş formasını giyen Josef, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

KULÜBE İÇİN ARANAN İSİM

Her yol Koita’ya çıkıyor

Beşiktaş yönetimi, ara transferde sadece bir golcü oyuncu takviye edecek. Aboubakar ve Larin'in hücumdaki yüksek performansına ilave olarak kulübesini de güçlendirmek isteyen yönetimin hedefinde Kasımpaşa forması giyen Koita var. İki kulüp pazarlıkta son aşamaya geldi.

FLAMENGO ÇARK ETTİ

Perreira el yaktı

Stoper arayan Beşiktaş, Flamengo forması giyen Leo Pereira ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Brezilyalı kulüp son anda çark ederek kiralamak yerine ve 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon avro bonservis bedeli istedi. Siyah beyazlı idareciler bu gelişme üzerine bitti gözüyle bakılan transferden vazgeçti.