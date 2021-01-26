Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ara transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray, İrfan Can Kahveci için vites yükseltti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen başkan Mustafa Cengiz, 6 milyon avro ve sonraki satışında yüzde 50’lik bir teklif yapmıştı. Düşünmek için birbirine süre tanıyan taraflar dün tekrar buluştu. İrfan Can için Fenerbahçe ve Marsilya’nın da bir teklifi olduğunu belirten Başakşehir cephesi ayrıca ilk öneriyi de yeterli bulmadığını da dile getirdi.

Aslan gönüllü

Sarı kırmızılılar yaşanan bu gelişme üzerine teklifini 4,5 milyon avro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr ve Luyindama takası olarak güncelledi. Skrtel’in ayrılışının ardından savunmada arayış içinde olan turuncu lacivertliler revize teklif için ek süre istedi. Başakşehir’in CEO’su Mustafa Eröğüt, Fenerbahçe’nin İrfan için randevu istediğini doğruladı. Bu arada Rize maçında sakatlanan İrfan Can'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Gönlünün G.Saray'dan yana olduğu öğrenilen futbolcunun tedavisine başlandı.

Evin oğlu Onyekuru!

Henry Onyekuru Başkan Mustafa Cengiz'in de katıldığı törenle imzayı attı, yeniden Aslan oldu. Sarı kırmızılılar Monaco'ya sezon sonuna kadar 650 bin avro kiralama bedeli, oyuncuya da 750 bin avro verecek. Mustafa Cengiz futbolcuyu tebrik ederken, "Bence evin oğlu Onyekuru" sözlerini kullanarak Ali Koç'a gönderme yaptı.

SONA GELİNDİ

Mostafa için geri sayım

∂ Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Diagne’nin İngiltere kiralanması ihtimali sonrası Teknik Direktör Fatih Terim yönetimden forvet takviyesi için Mostafa Mohamed’i talep etmişti. Yönetim golcünün kulübü Zamalek ile bir süredir sürdüğü görüşmeleri sonuçlandırmaya çok yaklaştı. Aslan satın alma opsiyonuyla (4,5 milyon avro) sezon sonuna kadar kiralamak (1,5 milyon avro) istiyor.