Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray ara transferde Fatih Terim’in çok istediği isimlerden olan Henry Onyekuru’yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki perde arkasında neler yaşandı? Transferin çok daha önce bitme noktasına geldiği ancak son anda Fenerbahçe’nin de devreye girmesiyle birlikte Onyekuru’nun İstanbul’a gelişinin 10 gün rötar yaptığı öğrenildi. Cimbom, Monaco ile 650 bin avro kiralama bedeli, 4 milyon 350 bin avro da satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 5 milyon avroya yıldız ismi almak için anlaşma sağladığı sırada, sarı lacivertliler Fransız ekibinin kapısını çaldı.

Derbide on birde

Kanarya’nın daha yüksek bonservis ve peşin ödeme teklifi Monaco’nun iştahını kabarttı. Ancak Onyekuru kesinlikle G.Saray dışında bir takıma gitmeyeceğini belirtmesi üzerine Fenerbahçe ile pazarlık erken bitti. Bu zaman zarfında geçen süre de yıldız oyuncunun gelmesinin uzamasına sebep oldu. Bu arada Fatih Terim, Onyekuru’yu Kadıköy deplasmanına hazır edilmesi için özel program hazırlattı. Tecrübeli teknik adam hücum anlamında kilit olarak gördüğü ismi Başakşehir karşısında kadroda, Fenerbahçe maçında da on birde düşünüyor.

Mostafa geliyor!

Galatasaray uzun süredir görüştüğü Mostafa Mohamed’i transfer etmeye çok yaklaştı. Kulübü Zamalek 23 yaşındaki oyuncu için peşin olarak 7 milyon avro inadını sarı kırmızılılar sonunda kırdı. İlk etapta golcü oyuncunun 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığı kiralanacağı daha sonrada 4,5 milyon dolara bonservisinin alınacağını belirtti. Sekidika'yı kiralık göndermeye karar veren sarı kırmızılılar sağ bek için Newcastle'dan DeAndre Yedlin'e yöneldi.