Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşündüğünü söylemekten çekinmeyen ve ince göndermeler yapan Sergen Yalçın dün formdaydı. Özellikle de maç oynanırken hakemin yönetimiyle ilgili bir kararı ve taktiği dikkat çekiciydi. Acquah'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul sonrası kart bekleyen Sergen Yalçın, hakemin pozisyonu sadece faul ile geçiştirmesi üzerine Necip Uysal'a hakemin de duyacağı şekilde “Rakip nasıl sert oynuyor görüyorsunuz! Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor sonuçta" dedi. Bu sözlerin ardından hakem Halis Özkahya ile Sergen Yalçın kısa bir konuşma yaptı.

Aşırı değilse...

Maç sonunda da Aboubakar’ın oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyi değerlendiren Sergen Hoca “Oyuncular bireysel düşündükleri için tepki verebiliyor. Ghezzal da geçenlerde tepki vermişti. Burada bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var. Keyfi isteklerine göre kadro yapamayız. Oyunu düşünmek zorundayız. Başlayan ve bitiren on birler var. İlk yarıyı beğenmedim. Necip'i çıkardık Mensah'ı koyduk. Oyuncular bireysel düşünüyor ama ben takımı düşünüyorum. Oyuncular bazen böyle tepkiler verebiliyor. Aşırı olmadığı sürece sorun olmaz” dedi.

KADIKÖY'ÜN RÖVANŞI

Derbi 21 Mart Pazar günü

∂ Türkiye Futbol Federasyonu, 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şöyle: 16 Mart Salı: Beşiktaş-Başakşehir. 17 Mart Çarşamba: Antalya-Alanya.

WELINTON:

Uyum giderek artıyor

∂ Kartal'ın stoperi Welinton, her geçen gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Brezilyalı oyuncu, “Her gün çok çalışıyoruz. Sadece Vida ve ben değil Necip ve Montero'yla da uyumumuz artıyor. Her galibiyet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyor" sözlerini kullandı.