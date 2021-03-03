Sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üzgün ayrıldı. Lider, sarı-lacivertli ev sahibi ekibe yenik düştü.
49. dakikada Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.
55. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Alper Potuk'un pasında soldan ceza sahasına hareketlen Lobjanidze, Marcao'dan sıyırdıktan sonra çaprazdan şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0.
57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
73. dakikada sağ kanattan Linnes'in ortasında, arka direkte müsait durumda bulunan Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90+2. dakikada Donk'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.