Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Antalya karşısında kaybettiği puanları Konya’da telafi etme hedefinde. Kalan 13 haftada her maçın final niteliğinde olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erol Bulut, “Kredimiz kalmadı. Konya maçıyla şampiyonluk ateşini yeniden yakmalıyız. Maç maç düşünerek, kazanarak devam edeceğiz. Artık hata yapmak yok” dedi. Kazanma alışkanlığı isteyen Bulut, “İniş çıkışlara son vermemiz ve seri yakalamamız şart. Bu kadro şampiyonluğu hak ediyor” vurgusu yaptı.

Galibiyet yemini

Konya karşısında rotasyona gidecek Erol Bulut cezası biten Serdar ile Mert Hakan’a ilk on birde görev verecek, Tisserand ve Ozan yedek soyunacak. Sakatlanan Mesut Özil’in yerinde ise İrfan Can sahne alacak. Osayi ve Samatta ile sakatlıktan yeni çıkan Gustavo ise yedek soyunacak. Özellikle Pelkas ve İrfan Can’a şut emri veren Erol Bulut erken golle maçı koparmak istiyor. Oyuncular da aralarındaki toplantıda “Artık top bizde. Üzerimize düşeni yapıp bu takımı hak ettiği yere taşımak zorundayız” diyerek galibiyet yemini etti.

Sınırda dört isim

Konya deplasmanına 4 oyuncu ceza sınırında çıkacak. Sarı lacivertlilerde Tisserand, İrfan Can, Valencia kart görmeleri hâlinde Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlanan Sinan ve kadro dışı olan Caner de ceza sınırında.