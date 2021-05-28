Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bu akşam Almanya'nın Köln şehrinde başlayacak. Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan Olimpia Milano ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sezonun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'un ilk maçında son finalistler karşı karşıya gelecek.

Alın şu rövanşı

Anadolu Efes, 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise 22.00'de Barcelona ile Olimpia Milano kozlarını paylaşacak. Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Hedef şampiyonluk

Saygın bir takımız

Organizasyon öncesi iki takımın koçu ile birer oyuncusu basın toplantısı düzenledi. Hücuma dayalı bir basketbol oynadıkları için heyecan uyandırdıklarını söyleyen Ergin Ataman "Avrupa'nın en önemli, en saygın basketbol takımlarından biri hâline geldik. Son iki sezondur Euroleague'in en iyi oynayan takımıyız, biz bu Final Four'da şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

O yenilgi iyi oldu

Yarı finalde son şampiyona karşı oynayacaklarını hatırlatan Ergin Ataman "Sahada son sözü oyuncular söyleyecek" dedi. Euroleague'de bu sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ise "CSKA'ya farklı yenildiğimiz maçtan sonra bir toplantı yaptık, 'Kendimizden şüphe etmememiz lazım' dedik. Ve sonra müthiş bir takım olduk. O yenilgiye teşekkür etmeliyiz" dedi.