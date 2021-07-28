Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'nda üçüncü maçına çıkıyor.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Ariake Arena'da yarın oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başlamış, ikinci karşılaşmada ise Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

DÜNYA SIRALAMASININ İLK BASAMAĞINDA

A Milli Takımımız, B Grubu'ndaki üçüncü maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

Filenin Sultanları'nın maç programı:

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Türkiye-Rusya