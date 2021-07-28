2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finale çıkan Bayram Malkan'ın rakibi Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Dominguez oldu.
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Loren Berto Alfonso Dominguez, Özbek rakibi Dilshod Ruzmetov'u yenerek çeyrek finale yükseldi ve Bayram'la eşleşti.
ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI 30 TEMMUZ'DA
Bayram Malkan'ın Dominguez'le çeyrek final karşılaşması 30 Temmuz Cuma günü TSİ 13.24'te başlayacak.
Mihael Zgank bronz madalya maçını kaybetti Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, bronz madalya maçında Özbek rakibine yenilerek madalya şansını kaybetti.
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