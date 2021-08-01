Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sezona yepyeni bir kadroyla girmenin yanı sıra geleceğin de takımını kurmak isteyen Galatasaray şu ana kadar tam yedi resmî transfer açıkladı. Takviyelerini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar bir yandan listesindeki isimler için girişimlerini sürdürürken bir yanda da takımda düşünülmeyen oyuncularıyla yollarını ayırmak için hesap yapıyor. Geçtiğimiz sezonu West Bromwhich Albion’da kiralık olarak geçiren Diagne’ye şu ana kadar İngiltere’den beklenen teklifler gelmemişti.

Morutan’ın ilk taksiti

Ancak İtalya’dan sürpriz bir talip çıktı. Cagliari, Senegalli golcüyü listesinin başına yazdı. İtalyan basınına göre Çizme ekibi, Cimbom’a 5 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. G.Saray’ın da böyle bir teklif gelmesi durumunda cevabı belli: Evet. Diagne’den gelecek 5 milyon avroluk kaynak doğrudan Morutan transferinde kullanılacak. 10 milyon avroda ısrarcı olan Bükreş ekibine 5 milyonu peşin 3 milyonu ise iki yıllık taksitlerle 8 milyon avro önerilecek.

Gedson’dan kötü haber

Fatih Terim’in geleceğin kadrosunda mutlaka görmek istediği Gedson için az da olsa umut vardı ama o da bitti. Portekiz ekibi yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için verdiği listeye ekledi.

Galatasaray'da operasyon sürüyor Yönetim “Neler olacağını göreceksiniz” diyen Terim’in isteği doğrultusunda her bölgeyi gençleştiriyor. Alanyaspor’un orta sahası da Aslan oldu. Sırada Morutan var