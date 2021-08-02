Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin adeta damga vurdu. Olimpiyatların başlangıcından bu yana madalya sıralamasında zirveleri bırakmayan Çin, 9. günde de birinciliği elden bırakmadı.

24 ALTIN, 14 GÜMÜŞ, 13 BRONZ

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Günün madalya mücadelesinin ardından Çin 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Oyunlarda 20 altın, 23 gümüş ve 16 bronz madalyaya ulaşan ABD ikinci sıraya yükselirken, ev sahibi Japonya ise 17 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.

TÜRKİYE 40. SIRADA

Mete Gazoz ile ilk altın madalyasını alan ve tekvandoda da iki bronz madalyası bulunan Türkiye, 40. sıraya düştü. Türkiye, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkmasıyla boksta iki madalyayı garantilemişti.

Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde atletizmde erkekler 100 metre yarışını İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.

Tokyo'da erkekler tenis şampiyonu Alexander Zverev oldu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev altın madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında yeni rekorlar kırıldı Erkekler 50 metre serbest stil yüzmede ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Yüzmede kadınlar ve erkekler 4x100 karışık bayrak yarışlarında da dünya rekorları kırıldı.