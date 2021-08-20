Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolseverler, Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formalarını almak için adeta bir biri ile yarıştı. Arjantin basınında yer alan haberlerde, 16 sene sonra Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının, bir hafta içerisinde bir milyonu aştığı öne sürüldü.

FORMA FİYATI 115 İLE 165 AVRO ARASI

Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatının, 115 ile 165 avro arasında değiştiği belirtildi. Öte yandan PSG'nin üretici

firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi.

EN FAZLA FORMA SATIŞ REKORU

Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun kırıldığı da iddia edildi. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin, 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade edildi.



Bu kadarına da pes! Messi’nin gözyaşları satışta Lionel Messi’nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.



Messi imzayı attı, resmen PSG'de 21 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona'dan La Liga'nın maaş limitleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le sözleşme imzaladı.



Messi, Fransız taraftarları bu tişört ile selamladı Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Arjantinli yıldız Messi, Paris'e geldi. Fransız taraftarları selamlayan Messi'nin tişörtü ise dikkat çekti.