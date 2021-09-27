Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta son olarak Altay maçında da birçok sakatlığın yaşanmasının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam, siyah beyazlı futbolcularla gerçekleştirdiği toplantıda oyuncuların artık kendisine "Kendimi iyi hissediyorum, oynamak istiyorum" demesine kulak asmayacak. Artık hiçbir futbolcusunu yüzde yüz hazır olmadan oynatmayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Siz oynamak istiyorsunuz, 'Hazırım' diyorsunuz, sonra sakatlıklar uzuyor. Bundan sonra doktorun raporuna göre oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Sekiz isim kesin yok

Siyah beyazlılarda Vida, Montero, Necip, Pjanic, N'Koudou, Welinton, Mehmet Topal ve Salih, Ajax karşısında kesin olarak yok. Oğuzhan ve Ghezzal'ın ise oynama ihtimalleri var ama Sergen Yalçın iki oyuncuyu da riske etmek istemiyor. Ayrıca son iki maçta savunmada yaşanan sıkıntılar da Sergen Hoca'nın gündemindeydi. Başarılı teknik adam çok rahat kazanacakları maçları bireyse hatalarla kaybettiklerini belirterek, "Kendi kendimizi zorluyoruz. Sahada her açıdan daha dikkatli olmanızı istiyorum" diyerek futbolcularını uyardı.

SEBEP YOĞUN TRAFİK

Sıklıkla yaşanan sakatlıklarla ilgili Sergen Yalçın "Bu benim Beşiktaş'taki ilk sezonum değil. İdman metodunu değiştirmedik. Daha önce böyle oldu mu? Sakatlıkların sebebi oyuncuların yoğun maç trafiğinde dinlenememesi" dedi.

İKİ İYİ İKİ KÖTÜ

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a Batshuayi ve Teixeira'dan iyi haber geldi. Tedavileri tamamlanan yıldızlar, Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Ajax maçında sahada olacak. Altay maçında sakatlanan Pjanic ve Atiba'nın ise 10 gün takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

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