Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’nın 7’nci haftasında Rayo Vallecano, sahasından Cadiz’i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray’dan sezon başında ayrılan ve İspanyol ekibiyle anlaşan Radamel Falcao, üst üste 3’ncü golünü attı.

BOŞ GEÇMİYOR

Rayo'daki ilk iki maçında yedeklerden oyuna giren 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Cadiz karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, 64. dakikada yerini Santiago Comesana'ya bıraktı. Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Garcia ile öne geçerken, Cadiz 23. dakikada Varazdat Haroyan ile skora eşitliği getirdi. Falcao'nun 44. dakikada attığı gol, ilk yarının skorunu belirledi. İspanyol liginde 3 golü bulunan Falcao, gol krallığı yarışında kendisiyle aynı gol sayısında olan beş futbolcu ile beraber 4. sırada bulunuyor.

İspanya La Liga Gol Krallığı

Falcao İspanya'da bambaşka Galatasaray'da beklenen performansı veremeyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Falcao, ligde çıktığı iki maçta da gol atıp başarılı performansıyla göz doldurdu.

Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Rayo Vallecano, Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray açıkladı: Falcao'nun sözleşmesi feshedildi Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.