Türkiye Gazetesi

46 yaşındaki eski İngiltere kaptanı, yıldız futbolcu Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için devasa bir anlaşmaya imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Doha’da görünen David Beckham turistik yerleri gezmişti.



The Sun’da yer alan habere göre yıldız futbolcu Katar hükümetiyle 10 yıl sürecek futbol elçiliği anlaşması yaklaşık 150 milyon sterlin (180 milyon Euro) değerinde.

Gelecek ay resmi olarak açıklanacak anlaşmada Beckham, Dünya Kupasının yüzü olacak. Yıldız futbolcunun Arap dünyasında yapılacak ilk Dünya Kupası’nın Katar’da turizm ve kültür açısından olumlu etkileyeceğine inanılıyor.





Yıldız futbolcu Katar hükümetiyle 10 yıl sürecek futbol elçiliği anlaşması yaklaşık 150 milyon sterlin (180 milyon Euro) değerinde.



David Beckham’ın çevresinden yapılan açıklamada futbolcunun turnuva için heyecanlı olduğu futbolun birçok alanda iyilik gücünün olduğuna inandığı ifade edildi.



Katar, David Beckham ile yapılan bu anlaşma ülkenin tanıtımında daha fazla kişiye ulaşılıp daha fazla turist teşvik etmeyi umuyor.

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