Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Omicron varyantı hızla yayılıyor. Yeni mutant virüs, ülkede futbolu da vuruyor. Premier Lig'de 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi. Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs yüzünden şu ana kadar 15 maç ertelendi.

Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi Son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testleri sonrası Premier Lig'de, 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Premier Lig'de 4 maç daha korona nedeniyle ertelendi İngiltere'de koronavirüs bilançosunun ağırlaşmaya devam etmesi üzerine, Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi.