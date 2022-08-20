Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, Gaziantep ve Mardin’de yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu sabah yaşadığımız büyük bir üzüntü oldu. Ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tahmin ediyorum dikkatsizlikten kaynaklanan trafik kazası. Maalesef ülkemizde çok fazla yaşanan hadiseler. Mardin’de bir kaza oldu orada ölenler var. İstediğimiz durumlar yaşıyoruz ama bu hayatta maalesef var" dedi.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Faciayı getiren otobüsün sabıkalı olduğu ortaya çıktı Gaziantep'teki feci kazaya dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın 2 muhabiri, sağlık çalışanları ve itfaiye erleri de dahil olmak üzere toplam 15 kişinin ölümüne, 22 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün daha önce de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

LAZAR MARKOVİC 3-1 YAPABİLİRDİ

Golü erken bulduktan sonra takımının defansa çekildiğini ve bunun istemedikleri bir durum olduğunu belirten Erol Bulut, şunları söyledi:

"Bugün Hatay önünde iyi oynamadığımız bir maçtı ama kazanmayı en azından bilip, aslında maça ilk 10-15 dakika istediğimiz doğrultuda başladık. Golü de attık. Ama golü attıktan sonra nedense defansa geçerek topu rakibe bırakarak biraz defansa çekilmiş olduk. Bu istemediğimiz bir durumdu ama futbolcu otomatikman kaleyi korumaya yöneliyor. O yüzden rakibe birkaç pozisyon verdik. 1-1'den sonra toparladık. Yakaladığımız 2. gol bize umut verdi. Hatta 2-1'den sonra yakaladığımız pozisyon Lazar'la birlikte 3-1 yapabilirdik ve maçı bitirebilirdik ama o gerçekleşmediğinden dolayı sonlara doğru yediğimiz baskı doğal olarak her maçta olduğu gibi rakipler veya kendiniz kaleyi korumaya yöneliyorsunuz."

Erol Bulut sonunda deplasmanda kazanmayı başardı! Hatayspor - Gaziantep FK: 1-2 Maç Sonucu Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Hatayspor'a konuk olan Gaziantep FK, deplasman fobisini 1-2'lik galibiyetle yendi. Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep ekibinin başına geçtiğinden beri Süper Lig'de rakip sahadaki ilk 3 puan sevincini yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar sahasındaki sorun nedeniyle maçlarını bir süre Hatay'da oynayacak.

"Hücuma çok fazla çıkamıyorsunuz veya birkaç pozisyon bulabiliyorsunuz. Onları da değerlendirmeniz gerekiyor. Geçen hafta da söylemiştim. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bugün de yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydık 3-1 yaparak daha bir rahat duruma gelebilirdik. İyi oynamadığımız bir maçtan 3 puan aldık. Mücadeleden dolayı, isteklerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum."