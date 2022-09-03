Real Madrid'de geçen 15 sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle İspanyol devine veda eden Marcelo, Olympiacos'a transfer oldu.
İsmi bir süre Fenerbahçe'yle anılan 34 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Yunan ekibine yıllık 6 milyon eurodan 1+1 yıllık imza attı.
Olympiacos transferi sosyal medya hesaplarından resmen açıkladı.
Marcelo'dan Fenerbahçe sözleri... Brezilyalı yıldızın talipleri artıyor! Fenerbahçe'nin yeni Roberto Carlos'u olması beklenen Brezilyalı sol bek Marcelo'nun talipleri artıyor. Sarı-Lacivertliler'in transferdeki rakibi Fransa'nın Marsilya kulübü... Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talebinin ardından Fenerbahçe yönetimi Marcelo ile ilk görüşmeyi yaptı. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.