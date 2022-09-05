Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak.

''ÇOK DAHA KİTLERE ULAŞAN BİR ORGANİZASYON OLMASINI İSTİYORUZ''

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmelerinin kulüplere hayırlı olması dileğinde bulundu. Düşmez, "Türkiye'yi kucaklayan bu kupada maalesef pandemi nedeniyle ligler oynanmadığı için iki sezondur amatörlere yer verememiştik. Bu kez 18'i amatör, 130'u profesyonel, toplamda 148 takım bu yola çıkıyorlar. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin de önemli bir yolu. ZTK'da çok güzel maçlar izledik, yine güzel maçlar izleyeceğimize inanıyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla birlikte, bu güzel oyunun, çok daha geniş kitlelere ulaşan bir organizasyon olmasını istiyoruz. Kupayı toplam 16 takım kazanmış. Bu bakımdan sürprizlere açık bir turnuva. Bu turnuvayı yıllardır yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na özel olarak teşekkür ediyorum" dedi.

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