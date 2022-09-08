Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.

Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor ile Tayyip Talha konusunda anlaşma sağladı. Bu transferle ilgili olarak son dakika Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü.

BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Hatta sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlere bu futbolcunun saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini bildirmişti.

Oyuncunun uçak bileti alınırken, son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı.

Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.

Hatayspor - Adana Demirspor 1-1 I Tayyip Talha Sanuç inanılmazı başardı! Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Adana Demrispor stoperi Tayyip Talha Sanuç'un 90+3'te attığı beraberlik golü VAR'a takıldı. Başarılı futbolcu bu kez de 90+9'da sahneye çıktı ve kafa golüyle yenilgiyi önleyen isim oldu. Yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde 3'te 0 yapan, bir haftayı da bay geçen Hatayspor'a Adana Demirspor karşısında da 1 puana razı oldu. Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler bu sonuçla 10 puana yükseldi.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond transferini resmen bitirdi Son dakika: Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da Nathan Redmond'ı renklerine bağladığını duyurdu.

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