Türkiye Gazetesi

Trabzonspor 2019 yazında 18.5 milyon euroya Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'yı bu yaz kiralık olarak kadrosuna kattı. Futbol kamuoyunu 25 yaşındaki milli yıldızın önce CSKA'ya ardından yetiştiği kulübe kiralanmasını kariyerinde bir düşüş olarak gördü.

2019-20 sezonunda Lille'de Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunu ise kaçırdı. Yıldız ismin menajeri "Hedef Avrupa zaferi, Yusuf o yüzden döndü" dedi.

Bordo-Mavililer'in dün gece Ferencvaros'a 3-2 yenildiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın son dakikalarda attığı golle skor 3-3'e gelmiş ancak bu gol VAR'dan dönmüştü.

Yusuf Yazıcı doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla Yusuf Yazıcı resmen Trabzonspor'da... 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yazında 18.5 milyon euro kazandırarak transfer olduğu Lille kulübünden sezon sonuna kadar kiralandı. Trabzonspor resmi imzayı, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" sözleriyle duyurdu.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci transfer sürecini Radyospor'a anlattı.

CSKA'DA ÇOK BAŞARILI OLDU

"Satın alma opsiyonu yok. CSKA'da çok başarılı oldu. Üst üste 6 maçta gol atan tek futbolcu oldu. Milli takımda sakatlık yaşadı. Sadece o biraz aksattı. CSKA bütün haklarını almak için çok mücadele etti; ama Lille başkanı rakamı çok yukarı taşıdı. Yine de alacaklardı; ama UEFA Avrupa kupalarına katılmalarına izin vermedi. Onlar da Avrupa'da olamadıkları için, savaştan dolayı, bu kadar yatırım yapamadılar."

"Yusuf, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra belki de en çok üzülen isim Ertuğrul Doğan olmuştu. Yusuf'un dönmesi için çok ısrar etti. Yusuf'a çok önemli hedefler koydu. Avrupa Ligi şampiyonluk hedefi bunlardan bir tanesi... Çok ısrar etti; sonraki süreçte Yusuf Trabzon'a dönmek yönünde karar verdi. Bu kararı asla geri adım olarak değerlendirmemek gerekir. Yusuf geri adım atmadı. Buraya çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Avrupa Ligi şampiyonluğu için buraya geldi. Umarım 2 kupayı birden alırlar."

Abdullah Avcı'dan "kovulacak" iddialarına "3 yıl uzattık" yanıtı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Dün gece Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a yenilen Avcı kulüp takımları kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve bordo-mavili takımın başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçta sadece 4 galibiyet alabildi

Ferencvaros - Trabzonspor (3-1) Maç Sonucu I Abdullah Avcı hala Avrupa'daki ilk galibiyetine hasret! UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, 16. dakika 10 kişi kalan rakibi karşısında H Grubu'na mağlubiyetle başladı: 3-2. Devler Ligi'ne play-off'ta veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasında ilk galibiyetini yine alamadı! 87. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golü VAR uyarısıyla, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Maxi Gomez ise ilk resmi maçında şık bir gol attı.