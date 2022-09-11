Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Form olarak yükselen bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Okan Buruk, “Maçın 1. dakikası gol pozisyonu ile başladık. Uzatmalarda gol pozisyonu ile bitirdik. Çok gol pozisyonuna girdik. 3 gol attık ama çok daha fazla gol bulabilirdik. 3-2 olması 3-4 dakika korkutsa da oyun olarak bütün bölümlerde üstün oynadık. Takım oyununu her geçen gün ortaya koyuyoruz. Ofansif oyunumuzu arttırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor. Bu maç attığı gollerle Kerem’in dönüşü oldu. Çalışan bir oyuncuydu. 5 haftadır atamamıştı ama Kerem’in atması ayrıca sevindirdi. Net oyun, net galibiyet daha da farklı olabilirdi. Sonlara doğru değişiklik yaptık. Girenler de en iyisini yaptı. Hepsi en iyi şekilde etki etmeye çalıştı. Takımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların varlığı bizim için çok önemli. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

İLK KEZ DURAN TOPTAN GOL YEDİ

İlk kez duran toptan gol yediklerini hatırlatan Buruk, “İlk defa duran toptan gol yedik. Takımın en uzunu Emin’in üstünden geçip gol oldu. Emin de bugün iyi oynadı. Goldeki pozisyon da onun için zor bir toptu. En uzun adamın üstünden geçti. Oyunun genelinde iyi oynadı. Net pozisyonlara girdik. Biz de atabilirdik. Son dakikada değişiklikler duran toptaki yerleri de değiştiriyor. Bunların da etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

Maç sonu üçlü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan... Galatasaray seri başlattı! Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-3 mağlup eden Galatasaray 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu sezon ilk kez bir maçta birden fazla gol atan Sarı-Kırmızılılar son 4 maçta 10 puan toplayarak toparlandığını gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu üçlüsü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan geldi.

ICARDI VE MATA NE ZAMAN OYNAR?

Yeni transferler Icardi ve Mata’nın performans testlerini yaptıklarını dile getiren Okan Buruk, bu futbolcuların önümüzdeki haftadan itibaren kadroya sokabileceklerini aktararak, “En iyi durumda kimse o oynayacak. Burada takımın başarısı için en iyileri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şu anda yeni gelenlerin adaptasyon süreci var. Icardi ve Mata’nın bugün testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren kadroya sokmaya çalışacağız. Yüzde yüzlerini bulmaları önemli. Onlardan gelen geribildirim önemli. En iyi şekilde bunu hazırlayacağız. Cuma sonrası milli takım arası var. Ondan sonra tekrar bir maç ve bay olacağız yine aramız var. Önümüzdeki haftalar yüzde yüzü bulma adına kolaylık sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.

ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Altyapı oyuncularının kadroda yer alması ile ilgili sorulan soruya Okan Buruk, “8 artı 3 bütün hocaları zorluyor. Transferde de zorlanıyorsunuz. Maddi anlamda da çok para ödüyorsunuz. Bizim için zor bir denklem. Oyuncu değiştirirken de kim girdi kim çıktı böyle bir matematiğimiz var. Kendi özkaynak düzenimizden çıkanlar önemli. Emin, Yunus sahadaydı. Bizim için önemli. Mete kadrodaydı. Zaman zaman Hamza oynadı. Ayrılan Türk oyuncular oldu. Hepsi bizim için iyi çalıştılar. Ayrılmak isteyenler oldu bizim ayrılmasını istediğimiz oyuncular oldu. Bir yandan da kendi içimizdeki Türk oyuncularımızda sayı 28, 29, 30’a geliyor. Bu oyuncuları Galatasaray için yetiştirmeye çalışıyoruz. Alttan çıkan oyuncuları geliştirebilirsek bu bizim için iyi olacak” yanıtını verdi.

Yeni transferler gelince Kerem Aktürkoğlu coştu! Galatasaray Kasımpaşa'yı 3 golle geçti Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı. Transferin son günü 5 yıldızı birden açıklayan ve gücüne güç katan Galatasaray, "semt derbisi"nde Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu'nun etkili futbolu ve golleriyle geçti. Gomis'in ligdeki 4. golünü attığı maçta yeni transferlerden Yusuf Demir ve Rachica ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Icardi ile Mata maçı locadan izledi. Sezona 3'te 0'la başladıktan sonra son 2 maçını kazanan Kasımpaşa ise 1-0 öne geçtiği maçta yenilmekten kurtulamadı.

KONYA MAÇI TARAFTARA AÇIK

Okan Buruk, Süper Lig’in 7. haftasında oynayacakları Konyaspor müsabakası öncesi taraftara açık idman yapılması yönünde gelen soruya ise, “Bu hafta cuma günü maç var. Yönetimin böyle bir tasarrufu olursa buna sıcak bakarız. Cuma günü taraftara açık bir maçımız var buna odaklanacağız” cevabını verdi.

"OLİVEİRA'NIN DİREKLE BİR SORUNU VAR"

Sezon başından beri 3 top direkten dönen Oliveira’nın performansına değinen Okan Buruk, şu ifadelere yer verdi:

“Hücumda bize çok iyi işler yaptı. Direkle bir sorunu var. Direk işini de çözersek belki de ligin en çok gol atan oyuncularından biri olacak. Haftalardır gelen direğe vurma alışkanlığı var Temposu her geçen gün yükseliyor. Biraz onun savunma yönünü Torreira ile kapatmaya çalışıyoruz. Mertens de savunmaya yardım ediyor. Temposu oynadıkça yukarılara gidecektir.”

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE DEDİ?

Kerem’in gollerinin kendi performansı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Okan Buruk, “Sezon başından beri gol atamaması asist yapamaması onu olumsuz etkiledi. Bugün de maç öncesi de Kerem’i düşündük. İnsanlar bile maç iyi gittiğinde problem yok ama kötü gidince ‘o niye oynadı’ diyor. Kerem’e güvenim tam. Ona da göstermeye çalışıyoruz. Beklentimiz yüksek. İkinci yarı Kerem’in atabileceği golleri attı. Ayrıca mutlu oldum. Onun rahatlaması anlamında. Önümüzdeki hafta stadımıza çıktığımızda çok rahat çıkacak. Bu birliktelik çok güzel. Aynı şekilde bize oyuncularımıza destek olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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