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Haberler > Spor > Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi mesajı verdi! 'Bir şey söylemeyeceğim, istatistiğe baksana'

Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi mesajı verdi! 'Bir şey söylemeyeceğim, istatistiğe baksana'

Düzenleyen: / Kaynak: Haber61
- Güncelleme:
Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi mesajı verdi! &#039;Bir şey söylemeyeceğim, istatistiğe baksana&#039;

Spor Haberleri  / Haber61

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi davetli olduğu bir iftar organizasyonunda konuştu. Avcı, "Ben Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, yeni sezon planlamalarından transfer çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASINI YAPIYORUZ

"Bütçe ile yarışılmıyor ama fark ettirebiliyor. Önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Planlama Trabzonspor'un bütçesine göre yapılacak ve ona göre açıklanacak. Transfer, kamp ve her şey organize edilmişi durumda. Yarışırken transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. "

FENERBAHÇE İSTATİSTİĞİNE BAKSANA

Ben Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiğine baksana. Hayırlısı, güzel maç olsun. Bizim heyecanlı olmamamız ve sakin olmamız gereken bir maç.

Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi mesajı verdi! 'Bir şey söylemeyeceğim, istatistiğe baksana' - 1. Resim

ABDÜLKADİR ÖMÜR 4 KUPA ALDI

Ben kimsenin üstünü çizmedim. Buraya çok önemli hizmetleri var. 4 kupa aldı. Onlar Trabzon'un öz evladı. Buraya hizmet ettiler. Güzel hatırlamak lazım. Ömür Avcı o.

Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi mesajı verdi! 'Bir şey söylemeyeceğim, istatistiğe baksana' - 1. Resim

UĞURCAN VE DENSWİL'İN YAŞADIĞI ANLAŞMAZLIK

O pas tabii ki hata. İletişim bozukluğu var. Denswil saha dağılımına bakıyor. Arkadaşlarım yerleşti mi diye bakıyor. Ne yapacağını bilmen için bakman lazım. O bakarken Çakır topu ona attı. Belki 20-30 senede bir olacak şey benim başıma geldi.

Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi mesajı verdi! 'Bir şey söylemeyeceğim, istatistiğe baksana' - 2. Resim

GENÇ OYUNCULARA VERİLEN ŞANS

Türkiye'de son 15 senede en fazla genci oynatan, Avrupa'ya A Milli takıma yollayan hocayım. Son örneği Ahmetcan. Buraya gelmeden Ahmetcan'ı tanımıyordum. 18 yaşında transfer oldu. Oynatmak için mi oynayacağız, kazanmak için mi? Bazı zamanlarda çabuk vazgeçebiliyoruz. Her zaman oyuncu çıkmayabilir. Bazı yaş gruplarında 7-8 sayarsın bazen iki tane zor sayarsın.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Haber61
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