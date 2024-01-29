Acun Ilıcalı Türkiye'den son transferini yapıyor! Kadro dışı kalan isim İngiltere yolunda

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Türkiye'den yapmak istedikleri tek bir transfer olduğunu, bu ismin de Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor. Kadrosunda Ozan Tufan ve Doğunak Sinik bulunan ekip, bu kez de Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ile görüşmelere başladı.

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de Abdülkadir Ömür transferine dair açıklamalarda bulundu. Ömür ile anlaştıklarını ifade eden Ilıcalı, çarpıcı ifadeler kullandı.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Görüşmelerin olumlu devam ettiğini belirten ünlü isim, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağolsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir tutara transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara, o potansiyeli var" dedi.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Trabzonspor için de yüksek, bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz" diyen Ilıcalı, "Trabzonspor da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha atmadık. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"RYAN KENT'TE BU İŞTAHI GÖREMEDİK"

Öte yandan Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent ile görüştüklerini ancak futbolcunun isteğini göremedikleri için görüşmeleri durduklarını belirten Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Ryan Kent konusuna gelecek olursak şu konu önemli; istek, iştah, oynama arzusu... Abdülkadir'de bu nasıl varsa, ki Ozan'da da var ve taraftarın sevgilisi oldu. Ryan Kent'te bu iştahı göremedik ve başka bir futbolcuya yöneldik."