Acun Ilıcalı'dan dev transfer! Liverpool'un yıldızı Hull City ile resmi sözleşme imzaladı

10 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:28

İngiltere Championship ekibi Hull City, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu kiraladı.

Liverpool, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'e kiraladığı genç yıldızı geri çağırmıştı.

İngiliz ekibi, Carvalho'yu 2022 yazında Fulham'dan 5.9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

ACUN ILICALI: BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK

Genç yıldızın transferini değerlendiren Acun Ilıcalı, "Fábio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık. Transfer süreci çok zordu ancak 15’ten fazla teklif alan Carvalho, Hull’u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık" ifadelerini kullandı.