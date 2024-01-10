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    Acun Ilıcalı'dan dev transfer! Liverpool'un yıldızı Hull City ile resmi sözleşme imzaladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dakika transfer haberleri... İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Premier Lig ekibi Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

    Acun Ilıcalı&#039;dan dev transfer! Liverpool&#039;un yıldızı Hull City ile resmi sözleşme imzaladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere Championship ekibi Hull City, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu kiraladı.

    Liverpool, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'e kiraladığı genç yıldızı geri çağırmıştı.

    İngiliz ekibi, Carvalho'yu 2022 yazında Fulham'dan 5.9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

    Acun Ilıcalı'dan dev transfer! Liverpool'un yıldızı Hull City ile resmi sözleşme imzaladı

    ACUN ILICALI: BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK

    Genç yıldızın transferini değerlendiren Acun Ilıcalı, "Fábio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık. Transfer süreci çok zordu ancak 15’ten fazla teklif alan Carvalho, Hull’u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık" ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hull CityLiverpoolAcun Ilıcalı
    Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan dev transfer! Liverpool'un yıldızı Hull City ile resmi sözleşme imzaladı
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